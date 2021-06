Nabi pikast võistluskeelust: tundub, et see otsus oli juba enne istungit ära tehtud

Eesti maadlejale Heiki Nabile määrati täna kaheaastane võistluskeeld. Kahekordne maailmameister ise oli uudisest üllatunud ja nentis, et on kurb, et seda tehes ei võetud arvesse tippekspertide arvamust. Nabi sõnul tundub, et otsus tema kahjuks oli juba ette ära tehtud.