Wimbledoni alustav Kontaveit tegi edetabelis väikese tõusu 

Eelmisel nädalal Eastbourne’i turniiril finaali jõudnud Kontaveit on tänase edetabeli põhjal 25. kohal, eelmise seisuga võrreldes on see kaks kohta kõrgemal. Kaia Kanepi tabelikoht jäi muutumatuks ja ta paikneb endiselt 78. positsioonil.