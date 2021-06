Jalgpall ANALÜÜS | Jalgpalli-EMi silmapaistvad trendid: omaväravate sadu, pikad rünnakud ja kauglöökide nappus Eigo Kaljurand , täna 20:29 Jaga: M

OMAVÄRAVATE SADU: Sellel suvel on EMil palli oma võrku suunanud kaheksa meest, mida on sama palju nagu eelneval kümnel turniiril kokku. Sealhulgas tegi seda Slovakkia kollkipper Martin Dúbravka. Mis on selle trendi taga? Foto: Imago/Scanpix