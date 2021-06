Ogier ja Tänak keerulise Keenia ralli kohta: nii meile meeldibki 

„Teadsime, et see on ralli, kus palju asju võib juhtuda, ja tegelikult ju juhtuski,“ muljetas ralliportaalile Dirtfish Sebastien Ogier. „See oli raske väljakutse nagu ma ootasingi. Arvan, et Keenia ralli ei valmistanud kellelegi pettumust. Oli palju meeltlahutavaid asju. Arvan, et see oli nauditav kogemus, kuigi muidugi ka keeruline väljakutse. See on erinev kõigest muust, mida oma karjääride jooksul oleme kogenud, aga just seda me ootasimegi ja see meile meeldib!“ lisas prantslane, kes Safari ralli võiduga suurendas üldarvestus oma edu konkurentide seas.