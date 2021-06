Prantsusmaa fännide südamed murdnud Mbappe palus vabandust 

Prantsusmaa fännide unistused purustanud Mbappe kirjutas oma sotsiaalmeediasse vabanduse, et kogu riiki alt vedas. „On väga keeruline uut lehekülge keerata. Pärast seda väljakukkumist on kurbus üüratu. Me ei suutnud oma eesmärki täita. Vabandan selle mööda löödud penalti pärast. Tahtsin meeskonda aidata, aga kukkusin läbi. Täna öösel tuleb uni raskelt,“ kirjutas Mbappe eile õhtul.

„Aga just sellised õnnestumised ja ebaõnnestumised on see, miks ma seda sporti nii väga armastan. Tean, et te, fännid, olete pettunud, aga tahaksin teid siiski tänada toetuse ja selle eest, et alati meisse usute. Kõige tähtsam on järgmisteks väljakutseteks veel tugevamana end uuesti püsti ajada. Õnnitlused ja palju edu Šveitsile,“ lisas ründeäss.