Jalgpalli EMi blogi | Inglismaa läks kohtumist juhtima

Inglaste seeria kaitses on vägev. Viimases üheksas mängus on neile löödud vaid üks värav, kui valikmängus suutis nende skoorida Poola, kes kaotas matši 1 : 2. Ka EMil on nende tulemused olnud 1 : 0, 0 : 0, 1 : 0. Selline korralik Kreeka koondis 2004 vaib on asjal juures.