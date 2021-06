Jalgpalli EMi blogi | Kas veerandfinaali pääseb Rootsi või Ukraina?

Pealelöögid jäi sakslastele 9 : 5, palli vallati 53% mänguajast, kuid väravad jäid inglastele 2 : 0 ja see on ainus, mis loeb. Kuigi matš polnud ilus, siis märiline on seegi, et inglased hoidsid taas oma võrgu puhtana ning nad pole sellel EMil veel väravat sisse lasknud.