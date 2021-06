Odaviske olümpiavõitja jätab Tokyo OMi vahele 

2016. aastal Rio de Janeiro olümpial odaviskes kuldmedali võitnud Röhler andis teada, et seljavigastuse tõttu jätab ta 23. juulil algavad Tokyo olümpiamängud vahele.

Eemalejäämise põhjuseid on sealhulgas mitmeid: mõni sportlane on kimpus vigastusega, mõni – nt Kipruto – jäeti kodumaa koondisest välja, sest mullu süüdistati teda 15aastasega vahekorras olemises ning NBC Sportsi andmetel pole selge, mis seisus juhtumi uurimine on.