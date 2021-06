TÕELINE HITT | Kas see Šveitsi fänn saab EMi kõige kuulsamaks pealtvaatajaks? 

Šveitslased suutsid kohtumist Prantsusmaa vastu juhtima minna, kuid 75. minutiks leiti end hoopis 1 : 3 kaotusseisust. 81. minutil tegi Haris Seferovic Šveitsi poolt seisuks 2 : 3, kuid lisaajaks vajati veel üht väravat. 90. minutil see Mario Gavronivici jalast sündiski, kuid enne seda olid nii mõnedki Šveitsi poolehoidjad keerulises olukorras ja valutasid oma lemmikute pärast südant. Eriti hästi jäi sellega kaamera ette üks prillidega härrasmees, kes 89. minutil on Šveitsi kaotusseisus väga õnnetu olemisega, kuid 90. minutil on viigiseisul juba särgi seljast kiskunud ja möirgab nagu loom. Video ja pildid sellest lühikese ajaga toimunud muutumisest on kujunenud internetis täielikuks hitiks!