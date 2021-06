Sõitjad korralikult proovile pannud Keenia ralli jääb veel aastateks WRC-sarja kalendrisse 

Safari ralli kuulus WRC-sarja kalendrisse aastatel 1973-2002, kuid seejärel võeti see programmist maha. Juba mullu taheti see tagasi karusselli lülitada, kuid koroonaviirusest tingitud piirangute tõttu jäi see ära. Tänavu suudeti ralli siiski tagasi tuua ja selle võitis lõppenud nädalavahetusel Sebastein Ogier.

Maalilise looduse ja eksootiliste loomade keskel toimunud Safari ralli ei jäänud ühekordseks ürituseks, vaid on WRC-kalendris veel viis aastat. „Mul on väga hea meel teatada, et oleme rahvusvahelise autospordiliidu (FIA) ja WRC-sarja korraldajatega kokku leppinud, et jätkame Keenias Safari ralli võõrustamist kuni 2026. aastani,“ vahendas portaal Dirtfish Keenia presidendi Uhuru Kenyatta sõnu. „Seda arvesse võttes alustab mu administratsioon koheselt ettevalmistusi järgmiseks Safari ralliks. Luban, et garanteerin ka järgmiseks Safari ralliks piisavad finantsilised vahendid,“ lisas Keenia president.

Ka FIA rallidirektor Yves Matton oli rõõmus, et keenialastega pikem kokkulepe sõlmiti. „On tore näha sellist pühendumust riigi presidendilt ja tema valitsuselt. Usun, et see ralli on alati andnud meistrivõistluste sarja palju juurde ja see lisab väärtust juurde ka edaspidi. Oli väga positiivne kogeda seda, mida möödunud nädalavahetusel nägime ja mis juhtus. Sealne loodus oli imeline. See on tõepoolest midagi sootuks erinevat. Kui ma mõtlen rallile ja selle DNA-le, siis see on spordiala, kus sõitjad oskavad sõita kõikides tingimustes ning kindlasti olid lõppenud nädalavahetuse tingimused väga erinevad sellest, mis meil teistel rallidel on,“ lisas Matton.