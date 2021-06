MUST PÄEVIK | Ühest sakslase poolt ammu pihta pandud pallist. Uus tähelepanek 

See on mäng, mille tekstikorpuse juurestik asub minevikus. Pole väga suurt vahet, mis keeleruumis tänase mängu eelvaadet koostatakse, varem või hiljem jõutakse selles minevikus peetud mängudeni. Kui jutuks tuleb potentsiaalne penaltiseeria, pole seda võimalik teha mainimata kahte taolist üheksakümnendatest aastatest. Veelgi täpsemalt sõnastatuna peaks ütlema, et Inglise-Saksa mängu puhul saavad jutud eelseisvast võimalikust penaltiseeriast alguse suuresti just noist kahest ammusest penaltiseeriast.