Mehena sündinud tõstja võistleb Tokyo olümpial naistega – kas tal on füsioloogiline eelis? 

Laurel, endise nimega Gavin, annab haruharva intervjuusid, nii et tema soovahetuse tagamaadest on teada väga vähe. Google'i abil selgub vaid see, et ta alustas hormoonravi – lihtsustatult öelduna on see protsess, mille eesmärk on blokeerida meessuguhormooni testosterooni tootmist ja selle tegevust – aastal 2012 ehk 34aastaselt. Gavinina oli ta noor talent, kes püstitas aastal 1998 raskekaalus (105+ kg) juunioride seas 300 kiloga Uus-Meremaa rekordi, kuid läbilöök täiskasvanute koondisesse jäi tegemata.