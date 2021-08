Läbi aegade parim jalgpallur on töötu. Mis saab edasi? 

Enne, kui jutuga edasi minna, õiendaks ära selle läbi aegade parima väite, sest endiselt leidub neid jalgpallist kui sportmängust mitte aru saavaid inimesi, kes väidavad, et mõni teine mängija on parem. Messile heidetakse ette seda, et ta pole ühelgi suurturniiril (v.a olümpiamängud) tiitlit võitnud, ent kuna tiitli võidavad siiski 11 mängijat, on see argument täiesti ebapädev. Pealegi on Messi mäng suurturniiridel olnud enamasti individuaalselt ülekaalukalt turniiri parim.