Voundroušova karjäär on olnud üsna ebastabiilne. 2019. aastal jõudis ta suurüllatusena Prantsusmaa lahtiste finaali ning tõusis oma karjääri parimana maailma edetabelis 14ndale kohale. Tänavu langes ta Prantsusmaal neljandas ringis ja seega on ta ka WTA edetabelis teinud suure languse. Kuna muru peal pole Voundroušova kunagi tulemust teinud, siis peaks Kontaveit olema kindel favoriit. Kontaveit on viimasel kolmel korral Wimbledonis jõudnud kolmandasse ringi, Vondroušova laeks on jäänud avaring. Ka sel aastal on ta käinud murul kahel korral ning mõlemal puhul esimeses ringis kaotanud.

„Kontaveidi vastane peaks olema igati võidetav. Ta pole Wimbledonis edukas olnud ning murutennis vist pole talle meeltmööda. Sellele toetudes peaks Anett favoriit olema. Arvan, et Anett on piisavalt kogenud ja läheb oma mängu mängima ja eks ta ka teab, et tal on väike võidukohustus. Selles osas polnud loos üldse halb. Alati on lihtsam komistada kui võita, aga ma tahaks loota, et Anett läheb kindlalt teise ringi,“ kommenteeris tenniseekspert Margus Uba Õhtulehele.