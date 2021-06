Politsei vahistas Tour de France'il massikukkumise põhjustanud naise  

Maailma kõige olulisema jalgrattasõidu esimesel etapil soovis papist silti kandnud fänn telekaameratele näidata oma sõnumit ja astus teele. Kollast vihmajopet kandnud naine jäi aga ette Saksamaa rattur Tony Martinile, kes ei suutnud kokkupõrget vältida. Sellest algas doominoefekt ja asfaldile lendas mõnikümmend sportlast, kellest lausa 21 said rohkem või vähem tõsiselt viga.

Kahtlusaluse nimi teada pole, kuid ta on vahi all Bretagne'i väikelinnas Landerneau's. Väidetavalt on naine ka samast piirkonnast pärit.