USKUMATU LÕPP: Paide tuli Flora vastu välja kolmeväravalisest kaotusseisust 

Marin tunnitas, et ta oli Kalju esitusega väga rahul. „Tahtsime ülevalt Tuleviku kinni panna ja plaan toimis. Oleme õnnelikud, et lõime viis. Aitäh ka publikule,“ lausus Marin Soccerneti ülekandes. „Peale kolmandat või neljandat me ei mänginud enam jalgpalli, hakkasime nautima ja lollitama, mis karistati kohe ära. Vaadates ilma ja seda, et joogipause polnud, siis oli tark teha tuurid maha võtta ja keerutada.“