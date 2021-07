Ragnar Klavan liitus Paide linnameeskonnaga!

35aastane keskkaitsja mängis viimati Itaalia meistriliigas Cagliaris, ent eile teatas klubi eestlase lahkumisest.

Täna teatas Paide linnameeskond pressikonverentsil, et Klavan sõlmis nendega 1,5 aasta pikkuse lepingu ning hakkab kandma numbrit 24.

„Kui tänasel hetkel oli turul kaks vabaagenti — Ragnar Klavan ja Lionel Messi —, siis seekord valisime Ragnari. Mul on väga hea meel, et ta otsustas meiega liituda ja klubi jaoks on see kindlasti hindamatu väärtusega," lausus Paide linnameeskonna spordidirektor Gert Kams

Klavan oli Paide tegemistel varasemalt silma peal hoidnud ja talle see klubi sümpatiseeris: „Olen aastate jooksul olnud Paide tegevustega kursis. Nad on igal aastal jõudsalt arenenud, mängivad eurokohtade peale. Ja kogu see klubipüramiid ja nende visioon mulle meeldib.“

Tema vastu tundsid huvi ka välismaa klubid, ent kaitsja otsustas siiski naasta kodumaale, kus mängis viimati 2004. aastal, kui esindas FC Florat. „Mõningaid [pakkumisi] oli, aga väga konkreetseks need ei läinud. Hing ihkas koju tagasi tulla,“ selgitas Klavan.

Erinevalt Itaalia, Inglismaa või Saksamaa kõrgliigast mängitakse Eestis küllaltki sageli kunstmuruväljakutel. Kaitsja kinnitas, et ta on selleks valmistunud. „Juba alustasin, tegin esimese treeningu kunstmurul, et jalad valmis saada. Kunagi ei tea, kuidas läheb, aga praegusel hetkel on kõik hästi. Mul oli ka viis nädalat puhkust, nüüd saab ilusasti edasi minna,“ sõnas Klavan.

Rahvusmeeskonda esindas seitsmekordne Eesti parim jalgpallur viimati 2019. aastal. Kuid ta ei välista, et võiks kunagi koondisesärgi taas selga tõmmata.