JÕHKER VIDEO | Imeilus venelanna sai peapalli mängimise tõttu korraliku paugu 

Karmi kokkupõrke järel on videost näha sedagi, kuidas Yakupova võistkonna bussi läheb ja tervituste osaliseks saab. Zeniidi naiskonna Twitteri kontol kirjutas venelanna, et temaga on kõik korras. „Tahan tänada kõiki toetuse eest. Olen saanud palju tervitusi, kus mulle soovitakse head paranemist. Mul on peas haav, mis on juba kinni õmmeldud. Peapõrutust ei ole ja mu ei pea valuta. Taaskord – avaldan suurt tänu kõigile, kes on mind toetanud,“ oli postituses kirjas.