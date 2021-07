Treenerite virvarr: Varrak TalTechi etteotsa, Müürsepp asub Rakvere Tarva peatreeneriks 

Esmalt teatas TalTechi klubi, et nende esindustiimi uueks peatreeneriks saab aastaid Kalev/Cramot juhendanud ja ka välismaal töötanud Alar Varrak. „Meeskonna komplekteerimine on alanud ning meil on hea meel teada anda, et peatreenerina asub meeskonda juhendama Alar Varrak. Aastaid Eesti korvpalli esiklubi BC Kalev/Cramoga seotud olnud Alar ütles, et ootab väga uut väljakutset ja hooaega. Peatreeneri rollis oli ta viimati aastal 2019, kui juhendas Venemaal esiliiga klubi Jekaterinburgi Urali,“ vahendas TalTechi klubi Facebooki leht.