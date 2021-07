Mika Keränen: Soome osalemine EMil oli unistuste täitumine 

Ma arvan, et hinnang on üsna sama mis minul. Kõik on positiivselt meelestatud. Suudeti näidata sellist taset, mida tegelikult häbenema ei pea. Mina kartsin ka kõige rohkem, et pärast peab piinlikkust tundma, aga ilmaasjata, mängisime täiesti Euroopa meistrivõistluste tasemel.

Praegu ei huvita aga enam kedagi, kuidas neil mängudel läks, sest fännid tõid Peterburist busside kaupa koroonat. Nii et Soome koondise särgiga ma küll täna ja sel nädalal ei julgeks Helsingis kõndida. Lihtsalt kogu see fännide armee on koroonat täis ning osa fänne ei jätnud ka jaanipäeva tähistamata. Nad jõudsid Soome tagasi, panid pidu edasi. Soome jalgpallikoondise fännid on Soomes praegu kõige kirutumad inimesed üldse, sest nad on toonud koroona Soome tagasi. See on asja negatiivne mõju. EMilt toodi kolm punkti ja hunnik koroonat.

Iga suurturniiri ajal arutatakse Eestis, kuidas meie saaks ka suurturniirile.

Väga lihtne. Kõigepealt peavad tulema andekad noored. Kui Eesti noortekoondised jõuavad omavanuste finaalturniirile, on meil õigustatud lootus, et needsamad noored, kes on finaalturniiri kogemuse juba saanud, sirguvad mängumeesteks ning siis võib ka Eesti koondis jõuda finaalturniirile. See on minu realistlik vaatepilt. See tähendab, et peame panustama noortesse rohkem ja rohkem.

Sellest ajast, kui ma Soomest ära olen olnud, on seal ehitatud igale poole jalgpallihalle juurde. Ja kui jalgpallihalle on igal pool ning noored saavad aastaringselt treenida, siis on täiesti loomulik, et tulevad tulemused. Võtame kas või Tartu Tammeka näite. Üks põhjus, miks Tammeka on Eesti liiga tabelis tagumises otsas, on see, et Tartus ei ole jalgpallihalli. Muidugi siia varsti see kerkib, aga jalgpallihalle peaks olema igas maakonnas mitu. Samamoodi Tallinnas ja Harjumaal.

Kui Eesti on kaetud jalgpallihallidega, siis võib jalgpallifänn loota, et noored teevad meesteks sirgudes vägitegusid. Ma ei taha poliitik olla, aga jalgpallifännina ütlen, et arvestades seda, kui populaarne on jalgpall Eestis nii poiste kui ka tüdrukute hulgas, siis jääb ainult imestada, kus need jalgpallihallid on.

Lastel on jalgpallitrenne nädalas loetud arv. On neid, kes ütlevad, et nende treeningutega ja kehalise kasvatuse tundidega ei saa laps vajalikke liikumistunde täis. Aga iseseisvat trenni pole kuskil teha, sest koolistaadionid on tihtilugu kinni.