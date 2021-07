VIDEO | ÜLIVÕIMAS! Karsten Warholm purustas ligi 29 aastat püsinud maailmarekordi 

„Teadsin, et olin võimeline headeks aegadeks. Kuid üks asi on teada, et oled heas vormis, teine asi aga teha vastav esitus. See oli lihtsalt täiuslik hetk. Kõik rääkisid maailmarekordist, mis oli aastaid püsinud — see on minust vanem! Esimest korda [pärast koroonapaneemiat] Bisletti staadionil publiku, pere ja sõprade ees… Teadsin, et minus oli see olemas, kuid seda saavutada oli väga eriline. Olen lihtsalt väga õnnelik ja uhke, see on imeline hetk!“