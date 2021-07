Jalgpalli EMi blogi | Kas valitseva maailmameistri konkurentsist lülitanud Šveits suudab taas üllatada? 

„Järgmine samm on alati kõige tähtsam. Tahame poolfinaali jõuda, vaatamata sellele, et mängime Hispaaniaga, kes on üheks favoriidiks. Peame väljakul olema isukad ja olen kindel, et nad [mängijad] seda on. Tunneme küll Xhakast palju puudust, kuid tahan näha, et kõik annaksid endast Hispaania vastu veidike rohkem. Mitte ainult selleks, et teda asendada, vaid ka sellepärast, et vastastest jagu saada. Pean Hispaaniast lugu, kuid tahame edasi pääseda. Xhaka on teistsuguses rollis, kuid kõik koondises on meeskonnale abiks ja toeks,“ lausus Petkovic UEFA kodulehel avaldatud intervjuus.