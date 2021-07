Selgus Eesti koondise koosseis Tokyo olümpiamängudeks 

EOK president Urmas Sõõrumaa väljendas heameelt tugeva ja mitmekülgse koondise üle. „Täna on selge, et aasta võrra edasi lükatud olümpiamängud toimuvad ning mul on hea meel, et EOK lähetab olümpiamängudele koondise, kus on nii debütante kui väga kogenud tegijaid. Tänan kõiki sportlasi, nende treenereid ja taustajõude, kes ei lasknud eelmisel aastal pead norgu, vaid leidsid nii vaimset kui füüsilist jõudu, et elu üheks tähtsamaks võistluseks professionaalselt valmistuda,“ sõnas Sõõrumaa EOK pressiteate vahendusel