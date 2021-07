MUST PÄEVIK | Kas tähtsaid kaotusi peab ilustama? Ebaõnnestunud hüvastijätt Joachim Löwiga 

Täna on ilus põhjus võtta mõne sõnaga jutuks spordimeedias toimiv, sest just täna möödub sada aastat päevast, mil ühest spordivõistlusest raadio vahendusel esmakordselt otseülekanne tehti. Tegemist oli poksi raskekaalu maailmameistri tiitli nimel peetava matšiga, milles tiitlikaitsja Jack Dempsey oma väljakutsuja Georges Carpentieri neljandas raundis otsustavalt põrandale lõi. On enam kui tõenäoline, et too matš oleks juba ammu minevikulabürintidesse kaotsi läinud, kui mitte New Yorgis tegutseva Madison Square Gardeni promootor Julius Hopp ning raadioentusiast Major J. Andrew White poleks ellu viinud ennekuulmatut ideed matš raadio otseülekande vahendusel spordihuvilisteni tuua. Theradiohistorian.org andmeil sai sellest osa 350 000 kuulajat, mida peetakse tolle perioodi kaugelt kõige suuremaks kuulajaskonnaks.