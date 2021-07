Saksa staarmängija lahkub koondisest koos Löwiga 

Kroosi viimaseks matšiks Saksamaa särgis jääb tänavuse EMi kaheksandikfinaal Inglismaaga, mille sakslased 0 : 2 kaotasid. Bild kirjutab, et Kroos mõtiskles loobumismõtteid juba 2018. aasta MMi järel, kuid perekond ja peatreener Joachim Löw veensid ta ümber. Nüüd lahkuvad Löw ja Kroos koos areenilt – ühel teeneid 15, teisel 11 aasta jagu –, kaenlas mälestuseks 2014. aasta MM-tiitel.

„Oleksin väga soovinud, ja andsin selle nimel kõik, et koondisemängude arv olnuks lõpuks 109 ja see tipnenuks Euroopa meistritiitliga,“ jätkas Kroos.

„Otsustasin ammu, et lõpetan selle turniiri järel koondisekarjääri. Minu jaoks oli juba kaua aega tagasi selge, et ma ei ole 2022. aasta MMiks saadaval. Peamiselt seetõttu, et soovin järgnevatel aastatel keskenduda täielikult eesmärkidele Madridi Realiga. Nüüdsest alates luban endale [hooaja keskel] pause, mida ma pole rahvuskoondise mängijana 11 aastat näinud. Lisaks soovin abikaasa ja isana olla oma naise ja kolme lapse jaoks olemas.