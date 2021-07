Tokyo OM ähvardab tulla veelgi publikuvaesem  

Väljaanne Yomiuri Shimbun teatas, et selleteemaline arutelu tuleb 8. juulil ning seal osalevad eeldatavasti OMi korraldajate esindaja(d), Toyko kuberner Yuriko Koike ja rahvusvahelise olümpiakomitee president Thomas Bach.

Juba ammu on teada, et olümpiamänge ei pääse vaatama fännid väljastpoolt Jaapanit. Kohalike lubatakse praeguse seisuga tribüünile kuni 10 000 või pool areeni mahutavusest. Mis kellast alates algavad „õhtused võistlused“, pole Jaapani ajakirjandus täpsustanud.

Tokyo regioonis kehtib parasjagu eriolukord, kuid see peaks lõppema 11. juulil. Sellest hoolimata on Jaapani peaminister Yoshihide Suga korrutanud, et ei saa välistada terve OMi toimumist tühjade tribüünide ees.