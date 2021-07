Eesti nobedaim motokiirendusnaine: alguses mõtlesin, et lihtsalt gaas põhja ja küll tuleb, aga päris nii see pole 

32aastane Karit Kirss on mootoritega sina peal olnud juba pikemat aega, sest töötab ühes edukas Eesti autode edasimüügi salongis turundusspetsialistina. Tema tõeline armastus ei ole aga nelja-, vaid kaherattalised. „Olen kuulnud nii mõnegi inimese suust, et nad jõudsid mootorrataste maailma vanemate kaudu, aga minu ema-isa on väga kauged sellest maailmast. Pigem oli nii, et kui sellest juttu tegin, olid nad väga kahtleval seisukohal. Mul oli pikka aega soov load ära teha, aga kui see lõpuks kätte jõudis, siis nad ikkagi muretsesid ja mõtlesid, kas seda on vaja,“ räägib Kirss oma taustast.