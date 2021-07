Kolmandat põlve võimleja: „Mul on elu jooksul vahele jäänud ainult üks pidu – see oli siis, kui mul sündis poeg.“ 

Homme tantsivad spordiseltsi Kalev 120. aastapäeva võimlemispeol teiste seas ka Tallinna saksa gümnaasiumi õpetaja Hedda Pihlamägi koos oma vanema tütrega. Noorem tütar on kohal võimlemistreenerina. Peres on võimlemissädet antud põlvest põlve edasi nagu hinnalist teatepulka. Hedda ise on võimlemisega tegelnud kogu elu. Sama ala on paelunud ka tema tütreid.