Kevin De Bruyne: see oli ime, et ma üldse mängisin! 

„Me ei kohanenud avapoolajal nii hästi nagu Itaalia,“ märkis Belgia peatreener Roberto Martinez pärast mängu, „aga mehed tahtsid teisel poolajal end tagasi mängu võidelda. Kahjuks pidi üks meeskond kaotama ja need olime meie. Teine värav andnuks meile momentumi ja võib-olla oleksime suutnud võita, aga me ei saanud oma tahtmist. Ometi olen uhke meeeskonna suhtumise ja pühendumise üle.“

Poolkaitsja Kevin De Bruyne: „Arvan, et proovisime kõike, et seda mängu võita. Nad lõid fantastilise värava, aga nende esimene võis olla meie viga. Nad valdasid rohkem palli ja meie ei saanud palli kuidagi sisse, millest on kahju. Välja langemine valmistab alati pettumust.

Minu jaoks on viimased neli-viis nädalat olnud veidrad. Eriti tahan tänada meditsiinipersonali. See oli ime, et ma täna üldse mängisin, sest mu hüppeliigese sidemed on rebenenud. Aga tundsin kodumaa ees vastutust mängida. Kahju, et ma ei suutnud enamat.“

Väravavaht Thibaut Courtois: „See on valus löök, aga teadsime, et tuleb keeruline matš. Meil oli kaks [suurepärast] šanssi, aga nende väravavaht tegi head tööd. Minu arvates andsime esimese värava neile liiga lihtsasti. Mäng võinuks vabalt mõlemale poole kukkuda, kuid Itaalia vääris võitu.

Meid ootab oktoobris Rahvuste liiga. See pole küll päris sama, aga loodetavasti suudame seal hästi mängida. Ja juba järgmisel aastal toimub MM.“

Kaitsja Jan Vertonghen: „Valu on veel suurem, sest minu eksimus põhjustas Itaalia värava. See juhtus perioodil, mil me ei vallanud eriti palli. Kui saimegi selle endale, siis kaotasime kohe. Seega tahtsin natuke palli hoida, aga polnud parim otsus teha seda oma trahvikastis.

Ketran siiani peas teatud episoode. Järjekordne võimalus läks luhta, täpselt nagu eelmistel turniiridel. Lõpuks taandub kõik alati samale asjale: peame analüüsima, mis läks valesti, milliseid vigu tegime ja nende kallal töötama.“