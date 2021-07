Myllylä sõber avaldas, millest pisarais Mika talle viimastel elupäevadel kõneles 

Myllylä uhket sportlaskarjääri varjutab 2001. aastal Lahti MMil puhkenud dopinguskandaal, mille tulemusena said tema pluss viis Soome suusatajat võistluskeelu. Ta proovis veel pärast keelu kandmist tippsporti naasta, ent edutult. Myllylä tegi spordiga lõpparve 2005. aasta kevadel ning langes tasapisi allakäigutrepile.

„Rääkisin Mikaga telefonitsi paar päeva enne tema surma,“ meenutas Ojala. „Mika jutustas mulle pisarsilmi, kui palju ta igatseb vanu aegu. Ta rääkis ka unistustest. Et ta igatseb unistusi. Teda kuulates sain viimaks aru, milline on tema lugu. See oli liigutav moment. Unustamatu.“