Jalgpalli EMi blogi | Taani või Tšehhi – ühe muinasjutt jätkub 

Võib öelda, et nii Tšehhi kui ka Taani jõudsid kaheksa parema sekka vastu ootusi. Tõsi, taanlasi võis enne turniiri sinna ennustada, kuid pärast avamängu pigem enam mitte. Küllap jalgpallisõbrad mäletavad väga hästi, et taanlaste superstaari Christian Erikseni süda seiskus mängus Soome vastu. Mitu tundi hiljem jätkunud mängu võitis Soome 1 : 0.

Ometi piisas Taanile vaid võidust Venemaa vastu, et kindlustada alagrupis kolme punktiga teine koht ja pääseda 16 sekka. Kaheksandikfinaaliks oli hoog sees ja seal purustati 4 : 0 Wales.

Taani kapten Simon Kjaer päev enne mängu: „Me pole veel lõpetanud ja ründame homme sama suhtumise ja isuga [nagu Walesi vastu]. Kuldmedal on praegu kaugel, aga võidunälg on suur.“

Tšehhi peatreener Jaroslav Šilhavý: „Teame, et Taani on võimeline mängu ajal muretult taktikalist asetust muutma. Oleme seda õppinud ja usun, et meie mängijad suudavad sellega kohaneda.“