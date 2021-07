36aastane Hamilton sõlmis Mercedesega uue lepingu: meil on, mida saavutada 

36aastane britt on võitnud oma seitsmest tiitlist kuus Mercedesega. Tänavu jahib ta rekordilist kaheksandat MM-trofeed, kuid selle püüdmine näib raskem kui eelmiste, sest Red Bull ja Max Verstappen osutavad kõva vastupanu. Kaheksa etapi järel hoiabki sarjas esikohta Verstappen, kes edestab Hamiltoni 18 punktiga.

„Meil on veel paljutki saavutada, nii rajal kui ka selle kõrval,“ vahendab Hamiltoni sõnu BBC.

„Olen erakordselt uhke ja tänulik Mercedesele selle eest, kuidas nad on toetanud minu püüdlusi parandada [rassilist] mitmekesisust ja võrdsust meie spordialal.“

Tiimipealik Toto Wolff sõnas, et pole Hamiltonist paremat meest, kellega astuda vastu uuele ajastule F1-sarjas. „Tema saavutused kõnelevad enese eest. Ta oma kogemuste, kiiruse ja võidusõiduoskuste poolest võimete tipus. Naudime tänavust konkurentsi, mistap tahtsime varakult kokkuleppele jõuda, et saaksime keskenduda vaid rajal toimuvale. Olen alati ütelnud, et kui Lewisel jätkub kirge, siis ta võib jätkata nii kaua kui soovib.“