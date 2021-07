Ogier lükkas jätkamisjutud ümber: tahan näha, kuidas poeg kasvab 

Väljaande DirtFish allikad olid kindlalt väitnud, et kui Ogier'l õnnestub tänavu võita kaheksas tiitel, asub ta jahtima üheksandat. Varem oli prantslane teatanud, et sõidab järgmisel aastal ainult valitud rallidel.

„Minu peas on väga selge, et ma ei võistle järgmisel aastal tiitli ees,“ sõnas Ogier nüüd DirtFishile. „Olen hoitud meele avatuna ses osas, et osaleda mõnel etapil. Võib-olla ainult ühel, võib-olla mitmel rallil. Kindlasti mitte midagi enamat.“

„Kindel on vaid see, et tahan omada rohkem vaba aega kui praegu,“ ütles Ogier. „Tahan veeta aega perega ja nautida seda, kuidas poeg kasvab. Meil on alati olnud plaan proovida veeta viimane aasta enne tema kooliminekut koos ja võib-olla rännata mööda maailma ringi ja teha koos lahedaid asju.