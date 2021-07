Suurepärases hoos Verstappen võitis järjekordse kvalifikatsiooni 

„Q1 [kvalifikatsioonisessiooni esimene osa] ja Q2 olid väga head ja mugavad, kuid ma polnud Q3 üle kõige õnnelikum, sest mu ringid polnud suurepärased. Mõistagi olen rõõmus, et sain parima stardikoha ja seda Red Bulli ringrajal ning kolm esimest stardipositsiooni on meeskonnale suurepärane. Kuid ma ei saa täielikult rahule jääda, sest tahan alati täiuslikult sõita ja samuti iga kord analüüsida, mis läks hästi ja mis halvasti. Usun, et ainult nii saab areneda,“ vahendas Verstappeni sõnu portaal thecheckeredflag.com.