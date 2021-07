VIDEO | Selgus teine NBA finalist 

Sealjuures viskas Bucksi äär Khris Middleton kolmandal veerandil suisa 23 punkti. „Mu meeskonnakaaslased ja treenerid ütlesid mulle, et oleksin jätkuvalt agressiivne,“ ütles Middleton peale matši. „Mulle meeldib see. Kõik need tüübid töötavad iga päev. Kõik olid valmis. Kõik olid keskendunud. Me kõik mängime üksteise eest.“