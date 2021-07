Gryazin edestas Liepaja EM-rallil Breeni ja Mikkelseni, juunioride arvestuses võitis Torn 

„Uskumatu nädalavahetus, aga oleme lõpuks kohal. See polnud kerge töö, kuid ralli viimases osas olin lõdvestunud ja eesmärk oli läbi tulla. Olen kogu meie meeskonnaga rahul, see on meie jaoks nagu koduralli, nii et on aeg tähistada,“ rääkis Venemaal sündinud Nikolai Gryazin, kes rallikarjäärile pani aluse just meie lõunanaabrite teedel sõites.