TÄNA OTSEBLOGI | Kas Verstappen võidab kolmanda etapi järjest? 

Hamilton oli pärast enam kui 70 etapist toimunud seeria katkemist kurb. Britilit uuriti, kas ta teeb võistlusel Red Bullide seljas prügiseks. „Puhtalt sõiduga on see kindlasti välistatud. Neil on kaks masinat meist eespool, mis on meie omadest kolm kümnendikku kiiremad. Mu meelest on nad autot selleks nädalavahetuseks veelgi täiustanud ja Max peaks üsna hõlpsalt võidule kruiisima. Me üritame eelkõige Perezist mööda minna, et nädalavahetusel saadav kahju oleks võimalikult väike,“ oli Hamilton väga pessimistlik.