Eestlase elu keset vägevat jalgpallimöllu: „Ega taanlased viimasel ajal nädalavahetuseti eriti ei maga!“ 

JALGPALLIPIDU: Kopenhaageni tänavatel käib möll. Tegelikult tuksub jalgpallirütmis kogu rahva süda. Foto: Reuters/Scanpix

Taani jalgpallikoondis on Euroopa meistrivõistluste poolfinalist ning vutieufooria on vallutanud väikeriigi iga nurgakese. Rahvuskoondise särgid on ammu välja müüdud ja nädalavahetuseti on tänavatel festival – ja täiesti õigustatult, sest šokiga EM-turniiri alustanud meeskond mängib lõbusat jalgpalli, mida jätkates poleks midagi imestada, et nad suurturniiri võiduka lõpuni välja purjetavad. Veerandfinaalis tehti 2 : 1 tuul alla Tšehhile ja nüüd kohtutakse poolfinaalis Inglismaaga.