Mercedese tiimiboss: Hamiltoni rekordiline tiitlivõit tundub kahtlane 

Üldarvestuses on oma esimest tiitlit jahtiva Verstappeni edu briti ees juba 32 punkti. Mercedese tiimijuht Toto Wolff nentis, et kuigi sel hooajal loodeti näha Hamiltoni rekordilist kaheksandat tiitlivõitu, on see hetkel kauge unistus, kuid mitte siiski päris võimatu. „Loomulikult on igast punktist ilmajäämine löök. Lewis kaotas neljanda kohaga lõpetamise tõttu kuus punkti võrreldes sellega, kui palju oleks ta saanud teise koha eest. 14 punkti Verstappenile ära anda ei ole tore ja nüüd on see (Hamiltoni esikoht) meie jaoks kahtlane. Aga see kõik pole veel sugugi läbi. Ta kaotab Maxile 32 punktiga, aga see on vaid ühe sõidu jagu, kui keegi (st Verstappen) peaks sõidu pooleli jätma. Siis on Hamilton tal taas kandadel,“ arutles Wolff.