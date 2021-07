Kalev/Cramo rünnakuliider hakkab mängima omapärases klubis 

Keene’i uus klubi on omapärane seetõttu, et see moodustati 2019. aastal kahe erineva riigi klubi poolt, kui seljad panid kokku sloveenlaste Olimpija ja Horvaatia suurklubi Cedevita. Klubi lööb kaasa Eurocupil, Sloveenia liigas ja omaette ABA liigas, kus mängivad endise Jugoslaavia riigid ehk Bosnia, Horvaatia, Montenegro, Põhja-Makedoonia, Serbia ja Sloveenia.