PAHANDUS OLÜMPIA EEL! Serbia sõudja andis Tokyos positiivse koroonaviiruseproovi 

Serbia olümpiakomitee kinnitas, et olümpiapaika sõitnud Vasić andis positiivse proovi, kuid korraldajate sõnul ei ole tal sümptomeid tekkinud. Serblane peab seitse päeva viibima karantiinis ja seejärel andma kaks negatiivset testi, enne kui tal lubatakse taas olümpiaks valmistuma hakata.

Insidethegames.biz portaal vahendas Serbia olümpiakomitee sõnumit ka selle kohta, et sõudmisdelegatsiooni teised liikmed ehk Jovana Arsić, Vasici paariline Martin Mačković ning treener Nikola Stojić andsid Tokyos asuvas Haneda lennujaamas negatiivsed proovid.

Serblane pole esimene Tokyosse lennanud sportlane, kellelt on koroonaviirus avastatud. Kui eelmisel kuul jõudis Jaapanisse üheksaliikmeline delegatsioon Ugandast, andis üks treener positiivse proovi hoolimata sellest, et ta oli AstraZeneca vaktsiiniga vaktsineeritud ja enne reisi andnud negatiivse proovi. Kuna kõik delegatsiooni liikmed tunnistasid, et olid positiivse proovi andnud treeneriga lähikontaktis, pandi nemadki hotelli luku taha ja nad tohtisid treenima asuda alles möödunud laupäeval.