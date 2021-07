Ehmunud Mallukas: appi, mis nüüd siis saab? 

Suur fenixjalka.ee ennustusvõitlus Ott Järvela vastu on viimasel nädalal läinud üle kivide ja kändude. „Eks ma võtsin ka veidi suuremaid riske, et Otile ära teha, aga paraku on favoriidid enamjaolt vastu pidanud,” on Mallukas hetkeks morn, sest pärast alagrupiturniire oli seis viigis, kuid enne poolfinaale on Järvela juba 2 punktiga ette rebinud.

„Aga Šveits oli Prantsusmaa vastu tubli ja Taani tegi tšehhidele tuule alla. Nii püsib elus ka minu väike lootus Otil nina kreemiseks teha,” säilitab Mallukas poolfinaalide eel optimismi. Ka vutiekspert Järvela tunnustab Malluka head vaistu ja möönab, et fenixjalka.ee ennustuslahing on kujunenud oodatust raskemaks. „Šveitsi võidu pihtapanek Prantsusmaa vastu on senise EMi parim ennustus. Õnneks Itaalia ikka Austria vastu napilt pääses, muidu oleks mu seis päris täbar,” kommenteerib seisu Ott Järvela.

Kreemijutt aga on päris tõsine, sest Järvela peaks omavahelise kihlveo kaotuse korral Malluka asendajana võtma ette just ilutoodete testimise ja arvustamise. „Hetkel olen küll karjäärivahetusele lähemal mina, aga viimased otsustavad mängud on veel ees,” kommenteerib Mallukas, kes allajäämisel on lubanud Järvela eest ühe korraliku jalgpallireportaaži valmis kirjutada.

„Ma olen algusest peale panustanud Hispaania võidule ja just nende kuumade poiste võimuses on mind ka ennustuslahingus võidule viia,„ räägib Mallukas ja rõhutab, et ühes arvestuses on ta konkurendist juba edukam olnud. „Ott Järvela ennustas enne EMi, et võidab Prantsusmaa. Seda enam juhtuda ei saa, aga minu lemmikud on endiselt konkurentsis!“