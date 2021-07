SUUR LUGU | Mis on lahti Leedu korvpalliga? 

„Peale Šarūnas Jasikevičiuse karjääri lõpetamist räägitakse igal suurturniiril, et paberil on Leedu tagaliin võrreldes teiste suurtega kehvem. Ehkki ka praeguses koondises on Mantas Kalnietis, Lukas Lekavičius ja Rokas Jokubaitis, siis päris Luka Dončići või Jasikevičiuse sarnast mängu käimatõmbajat pole, kes suudaks enda ümber teisi mehi paremaks teha,“ tunnistab aastail 1993–1994 Žalgirist esindanud Gert Kullamäe. „Ka enne Sloveeniaga mängu räägiti, et Leedu tugevus on pigem eesliinis, kus on Domantas Sabonis ja Jonas Valančiūnas.“