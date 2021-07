ÕL VIDEO | Eksperiment Janek Õiglasega: kuidas näeb välja maailmas kõige kiiremini kasvav spordiala? 

Pean tunnistama, et kui keegi toimetusest tegi mulle ettepaneku padelit mängima minna, sest „sulle ju meeldivad eksperimendid”, polnud mul aimugi, mida see spordiala endast kujutab. Aga kuna uued asjad on elus ikka põnevad, oli mu jaatav vastus kerge tulema. Tegelikult ma ei teadnudki, mis täpselt juhtuma hakkab, aga kuna juuni alguses tehtud eksperimendile pidi kohale tulema ka kümnevõistlusetipp Õiglane, siis viskasin enne Viru keskuse neljandal korrusel asuvasse Padel Companysse kohale minekut pilgu YouTube’i, et saada aimu, millele ma olen siiski alla kirjutanud. Igal juhul avastasin oma üllatuseks kohe kasvõi selle, et selle squash'i ja tennise vahepealset ala meenutava sportmängu populaarsematel videotel on miljoneid vaatamisi. Igal juhul tundus kogu värk põnev.