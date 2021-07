VIDEO | Ragnar Klavan tegi Paidega esimese treeningu 

„Emotsioon on väga hea. Ega kerge ei ole — puhkus just lõppes. Vorm vaikselt tuleb ja loodame, et neljapäevaks olen valmis,“ sõnas Klavan treeningu järel.

„Tunne läheb järjest kindlamaks. Tore, et ta on meie võistkonnas ja esimese päeva emotsioon on ikkagi väga kõrge. Ta on kohe töörütmis sees ja sellise mängijaga on lust tööd teha. Teades tema kvaliteeti, siis kindlasti saame tema arvelt panna juurde kindlust kaitsefaasis. Palliga mängus on ta kvaliteet lihtsalt niivõrd rahusvaheline — pärast viienädalast puhkust on see muljetavaldav,“ kiitis Zahovaiko uut täiendust Klavaniit.