Jalgpalli EMi blogi | Lõunamaises lahingus kohtuvad Itaalia ja Hispaania 

Itaalia säravaimaks täheks võib pidada Leonardo Spinazzolat, kes sai veerandfinaalis vigastada ning rohkem platsile ei tule. See on kindlasti arvestatav tagasilöök, kuid Roberto Mancinil on kasutada veel hulk andekaid ja ühtlaselt tugevaid mehi.

Lorenzo Insigne suudab pidevalt vastastele probleeme tekitada. Vasakul äärel tegutsev välejalg jagab teravaid tsenderdusi ning lõikab karistusala joonele, kust saadab värava poole oma kuulsaid parema jala sisekülje vintpalle. Seda on stiilne vaadata! Eriti, kui need võrku lendavad. Kolmanda Itaalia mehena on esile tõusnud keskväljamees Jorginho. Tema hoiab meeskonda koos, sidudes suurepäraseid ja kogenud kaitsjaid andekate ning nooruslike ründajatega.

Hispaania tähtede kolmik

Hispaania mäng oli liimist lahti, kuni Sergio Busquets viibis koroonaviiruse tõttu karantiinis. Ta naasis 5 : 0 võidumänguks Slovakkia üle. Hispaania mängupilt muutus kohe, kui Barcelona äss uuesti platsile astus. Tema on meeskonna aju!

Vasakul äärel on seni väga silmapaistva turniiri teinud Jordi Alba. Tavaliselt ei räägita temast kui Hispaania võtmemehest, kuid tänavu tundub üha enam, et tema roll koondises on tõesti suur. Albas peitub piisavalt kogemust, kiirust, tarkust, osavust, kindlust ja riskialtisust. Kui pall on vasakul äärel, võid alati midagi juhtuda!