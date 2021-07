Legendaarne vormel 1 etapp jääb teist aastat järjest ära 

McLareni masinat rooliv Austraalia piloot Daniel Ricciardo oli koduse võistluse tühistamise pärast nördinud. „See on kõigi sõitjate jaoks suur pettumus, et me novembris Austraaliasse ei jõua. Kuid samas mõistame selle põhjuseid. Isiklikult ma ei jõua ära oodata, millal jälle kodus võistelda saan. Aga küllap on siis veelgi parem tunne, kui viimasest korrast on nii palju aega möödas,“ kommenteeris Ricciardo pressiteate vahendusel.