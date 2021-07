PAHANDUS: Barcelona ei tohi rahaprobleemide tõttu ametlikult uusi mängijaid värvata 

La Liga president Javier Tebas avaldas eelmisel nädalal, et Barcelona peab uute lepinguliste registreerimiseks ja Lionel Messi kontrahti pikendamiseks finantsid korda saama, sest Kataloonia suurklubi on ületanud lubatud palgaliimidi.

Nii on Barcelona sunnitud lähinädalatel mitmest mängijast loobuma. Väidetavalt liitub 24aastane kaitsja Junior Firpo umbes 15 miljoni euro suurse üleminekutasu eest Leeds Unitedisse, mis hoiaks Barcelona klubile kokku ka 9 miljonit euro palgaraha. Ametlikult saadi lahti Jean-Clair Todibost ja Konrad de la Fuentest, kes liitusid vastavalt Nice’i ja Marseillega. Kuid see on vaid piisk meres.