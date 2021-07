Võrkpall Kireva pagasiga Andrus Raadik: võib-olla olin vahepeal platsil isegi liiga segane Kadi Parts , täna 18:17 Jaga: M

EMOTSIOONI ON! Andrus Raadik nendib, et kui platsiväliselt on ta pigem vaiksem mees, siis väljakul laseb looma välja. Foto: Martin Ahven