Austraalias kihutada ei saa? Pole hullu, sest F1 kalendrisse on juba leitud võimalikud asendused 

21. novembril pidi F1 võidusõit toimuma Austraalias, kuid sealsete koroonaviirusest tingitud piirangute tõttu jäeti see ära. Nimelt peab riiki saabumisel viibima 14 päeva karantiinis, kuid kuna veidi enne seda toimub Brasiilia GP, ei ole see tiimide ja sõitjate jaoks võimalik. Seetõttu otsustati Austraalia etapp ära jätta, aga sarja boss Stefano Dominecali on kindel, et õnnestub siiski ära pidada täismahus ehk 23 etapiga võidusõiduhooaeg.